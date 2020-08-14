- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. البحرية الأميركية تصادر سفنا محملة بنفط إيراني والان مع التفاصيل
الجمعة 14 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
قال مسؤولون أميركيون، الخميس، إن السلطات الأميركية صادرت سفنا محملة بنفط إيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا.
وأشار المسؤولون الأميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن البحرية الأميركية صادرت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى البلد الأميركي الجنوبي خلال الأيام الماضية، دون استخدام القوة العسكرية.
وجاءت الخطوة الأميركية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأميركية على إيران.
وقال المسؤولون إن السفن الأربع، "لونا" و"باندي" و"برينج" و"بيلا"، تم مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. البحرية الأميركية تصادر سفنا محملة بنفط إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.