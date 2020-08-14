ليتوانيا تقرر حظر دخول أنصار حزب الله إلى أراضيها



قررت ليتوانيا حظر دخول أنصار حزب الله اللبناني الشيعي إلى أراضيها، لتكون بذلك أول دولة في منطقة البلطيق تتخذ هذا الإجراء.

وقال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكفيسيوس في تبريره لهذا القرار إن حزب الله يستخدم " طرقا إرهابية" تهدد أمن ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول أخرى.

وأضاف الوزير في بيان للخارجية أن القرار تم اتخاذه بناء على معلومات لمؤسسات ليتوانية وشركاء، مشيرا إلى أن الحظر سيسري لمدة عشرة أعوام.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكيناز بالقرار ووصفه بأنه "شجاع ومهم من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، ودعا الوزير الإسرائيلي كل الدول الأوروبية " بأن تحذو حذو هذا القرار وأن تحظر المنظمة "الإرهابية"، وقال إن حزب الله "منظمة خطيرة وغير أخلاقية تحاول شن هجمات على مستوى العالم بتكليف وتمويل من إيران".

يشار إلى أن ثلاث دول أوروبية حتى الآن صنفت حزب الله على أنه منظمة إرهابية، وهذه الدول هي بريطانيا وألمانيا وهولندا.



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