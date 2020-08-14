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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 4 بقصف تركي استهدف مركبتهم في دهوك العراقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020
الخليج 365
قتل 4 أشخاص في قصف تركي استهدف سيارة في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، بحسب ما ذكر مصدر أمني فجر الجمعة.
ونقل موقع ”السومرية نيوز“ المحلي، عن المصدر، قوله، إن ”قصفا تركيا استهدف، مساء الخميس، مركبة تنقل عدداً من الأشخاص في قرية رشانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص“.
من جانبه، قال مدير ناحية زاويتة مشير كولي، إن القتلى الأربعة، مقاتلون في حزب العمال الكردستاني.
وأوضح كولي لموقع ”شفق نيوز“ العراقي، أن القصف أسفر عن مقتل المقاتلين الأربعة واحتراق مركبتهم بالكامل.
وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر سيارة تحترق، قالوا إنها السيارة التي استهدفها القصف التركي.
ويأتي هذا الاعتداء، بعد يومين من استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة عسكرية عراقية في ناحية سيدكان شمالي أربيل عاصمة إقليم كردستان، ما أدى لمقتل ضابطين بحرس الحدود العراقي.
وأثار الحادث غضب السلطات العراقية التي سلمت السفير التركي لدى بغداد، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.
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