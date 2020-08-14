31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم تسجيل 31 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لوزارة الصحة أنه وبعد إجراء 332 فحصا تم تسجيل 31 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

واضاف البيان انه تم تسجيل 102 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي 5843

واشار المصدر الى ان عدد الوفيات بلغ 157 شخصا وان 653 يتابعون علاجهم في المشافي.

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