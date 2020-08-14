شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان مع التفاصيل

الجمعة 14 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس. Advertisements وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 12ر80 نقطة، أو أقل من 3ر0% ، ليصل إلى 72ر27896 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 92ر6 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 43ر3373 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 27ر30 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 50ر11042 نقطة.

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