- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصف الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بالتاريخي والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أفضى إلى تجميد ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية بـ«الاختراق الضخم» والتاريخي.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي البيت الأبيض إن الاتفاق يعد أهم إنجاز منذ 25 عاما وربما نشهد اتفاقات أخرى«.
كما كتب في تغريدة له على تويتر، قائلا:«اختراق ضخم اليوم.. اتفاق تاريخي بين اثنين من أصدقائنا العظماء.. إسرائيل والإمارات العربية المتحدة».
وقال البيت الأبيض في بيان على تويتر إن الرئيس ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن مشكلات الشرق الأوسط يمكن أن تحل فقط عندما يجتمع أبناء كل الديانات لمحارب التطرف الإسلامي واغتنام الفرص الاقتصادية.
وذكر البيت الأبيض أنه جرى تسمية الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بالـ«الاتفاق الإبراهيمي».
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يصف الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بالتاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.