شكرا لقرائتكم خبر عن 22 وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الخميس تسجيل 22 حالة وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إجمالي إصابات كورونا في مصر وصل حتى اليوم الخميس إلى96 ألفا و108، بينها 56 ألفا و890 حالة تماثلت للشفا، و5107 وفاة.
وأشارت الوزارة إلى خروج 989 متعافيًا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وهو ما رفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى اليوم.
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