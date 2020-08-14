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 22 وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الخميس تسجيل 22 حالة وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس المستجد.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إجمالي إصابات كورونا في مصر وصل حتى اليوم الخميس إلى96 ألفا و108، بينها 56 ألفا و890 حالة تماثلت للشفا، و5107 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 989 متعافيًا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وهو ما رفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى اليوم.

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