ترامب مشيدا باتفاق الإمارات وإسرائيل وأمريكا: خطوة تاريخية

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، واصفا إياها بـ"العظيمة".

وأشاد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا، قائلًا: "تاريخي ولم يحدث منذ 25 سنة، وتوقع أن تنضم دولا عربية ومسلمة أخرى إلى الإمارات في هذا المسار".

وأمس الخميس، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.





وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.