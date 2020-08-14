مقتل 4 أشخاص بقصف تركي على مدينة دهوك شمالي العراق المزيد

الخليج 365 - علي السويعديالجمعة 2020/8/14 01:19 ص بتوقيت أبوظبي
قال مصدر أمني عراقي، فجر الجمعة، إن أربعة أشخاص قتلوا بقصف تركي استهدف سيارة في دهوك شمالي العراق .
وأضاف المصدر، أن"قصفا تركياً استهدف سيارة تنقل عددا من الأشخاص في قرية رشانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص" ، من دون ذكر مزيد من التفاصيل .
وتأتي تلك الاعتداءات بعد 3 أيام من قصف تركي لمنطقة "سيدكان" بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي.
وأعلن العراق، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التي كانت مقررة، الخميس الماضي، واستدعاء سفير أنقرة، احتجاجا على الاعتداءات التركية للمرة الثالثة.
وكثفت أنقرة قصفها للمناطق الحدودية في إقليم كردستان، كما شنت عمليات توغل برية منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، ما خلف خسائر بشرية ومادية.
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