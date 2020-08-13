الإمارات: اتفاق السلام مع إسرائيل جاء مقابل تجميدها ضم الأراضي الفلسطينية

أعلنت الإمارات، وإسرائيل، في بيان مشترك بينهما، اليوم الخميس، توصلهما إلى اتفاق سلام، وصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ “التاريخي”.
وكشف وزير خارجية الإمارات، أنور قرقاش، في تصريحات تلفزية، أن الاتفاق المذكور طبخ على نار هادئة، وجاء مقابل إلزام إسرائيل بعدم تنفيذ مشروعها بضم الأراضي الفلسطينية، وهو المشروع، الذي أصبح برنامجا للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
وأكد قرقاش أن القرار جاء بإلحاح من الطرف الأمريكي، معتبرا أن هذا الأمر مهم للعالم العربي، والعالم أجمع.
ووصف قرقاش الاتفاق بأنه “اختراق كبير” يضمن تجميد ضم الأراضي الفلسطينية، وإلغاء الخطر الجاثم على حل الدولتين، وتحييده.
وحول ما إذا كان الاتفاق تنازلا عن مبادرة السلام العربية، اعتبر قرقاش أن التوصل إلى حل القضية هو شأن فلسطيني إسرائيلي.
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