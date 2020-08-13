لايبزيغ “يخلق” المفاجأة و”يبلغ” نصف نهائي “التشامبيونزليغ” على حساب أتليتيكو مدريد

بلال نوالي – صحافي متدرب.

نجح فريق لايبزيغ الألماني في تحقيق التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما ما أزاح في طريقه فريق أتلتيكو مدريد.

وتمكن لايبزيغ من التقدم في المباراة بواسطة داني أولمو قبل أن يعدل أتلتيكو مدريد النتيجة عن طريق ضربة جزاء نفدها بنجاح جواو فيليكس، تعادل صمد حتى الدقيقة 88 ليضيف اللاعب”تايلر أدامس” الهدف الثاني لفريق لايبزيغ حاسما المباراة لصالح كتيبة المدرب الشاب ناغلمسان.

ليضمن بذالك فريق لايزيغ الألماني مكانا بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في إنجاز قاده مدرب شاب دخل من خلاله تاريخ دوري أبطال أوروبا من أبوابه الواسعة.