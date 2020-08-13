"تعاونية الشارقة" تدعم حملة "سلام لبيروت" بمليون و500 ألف درهم

الخميس 13 أغسطس 2020

قدمت تعاونية الشارقة مليونا و500 ألف درهم دعما لحملة "سلام لبيروت" التي أطلقتها مؤسسة القلب الكبير تنفيذا لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بن محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وثمن ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة مبادرة قرينة حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على مبادراتها وجهودها الإنسانية المتواصة في تقديم العون والدعم إلى المتضررين في انفجارات بيروت.

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وأعرب عن اعتزاز تعاونية الشارقة بالمشاركة في حملة "سلام لبيروت" الأمر الذي يعد واجبا على جميع المؤسسات، مؤكدا الالتزام والاستمرار بمساندة الحملة وتقديم المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها.

وتركز المرحلة الأولى من الحملة التي تشرف عليها مؤسسة القلب الكبير على مساكن الإيواء والغذاء والعلاج بالتنسيق مع لجان الطوارئ والجهات المحلية المختصة، كما تشمل المشاركة في إزاحة الأنقاض وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات وتحديد مستلزمات إعادة الترميم إلى جانب توفير حلول لتحديات الإنارة والصرف الصحي والسلامة العامة.