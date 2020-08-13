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ذكر بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك نشرته صحيفة البيان الإمارتية، إنه حسب خطة السلام التي أعلن عنها اليوم فإنه يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان.
ومن جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات أنور قرقاش أن الاتصال الثلاثي حقق اختراقاً نوعياً للحفاظ على عملية السلام.
فيما قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر: خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
وفيما يلى أهم بنود الاتفاق:
كانت هذه تفاصيل خبر «رحلات طيران مباشرة.. التعاون في الاستثمار والسياحة والطاقة».. أهم بنود الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل..«انفوجراف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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