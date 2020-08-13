إصابة مفوض رئيس روسيا بكورونا

أكدت نتائج التحليل الثاني إصابة يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء مفوض الرئيس في الشرق الأقصى الروسي، بكورونا المستجد.

وقال تيمور تشيرنيشيف مساعد تروتنيف اليوم، إن الأخير مصاب بمرض كوفيد-19، وأضاف: "الفحوص التي خضع لها نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف، أظهرت نتيجة إيجابية". لها نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف، أظهرت نتيجة إيجابية". وأشار تشيرنيشيف إلى أنه وفقا لمتطلبات الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن "روس بوتريب نادزور"، سيواصل تروتنيف الامتثال لنظام العزلة الذاتية والعمل عن بعد. سيواصل تروتنيف الامتثال لنظام العزلة الذاتية والعمل عن بعد. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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