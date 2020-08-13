فلسطين تستدعي سفيرها بأبو ظبي ودعوة لعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الرئاسة الفلسطينية، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن اتفاق "السلام" الإماراتي - الإسرائيلي "اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، موضحة، أنه "خيانة للقدس والأقصى". واستدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، السفير الفلسطيني لدى أبو ظبي، ردا على الاتفاق.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحافيّ: "بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، تم استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات وبشكل فوري".

بدورها، دعت الرئاسة الفلسطينية، "إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان".

وذكرت الرئاسة أنه "لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة نسف للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية و(تمثّل) عدوانا على الشعب الفلسطيني".

وأعلنت "رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل إدعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، وفي ظل إصرار دولة الاحتلال على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وبالذات مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

واعتبرت القيادة الفلسطينية "هذه الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) للعام 1967".

وقالت في بيانها، إنها ترفض "ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتطالبها بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين، كما ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض، وتحذر القيادة الأشقاء من الرضوخ للضغوط الأميركية والسير على خطى دولة الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية".

وأضافت: "لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ كان بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه".

وذكرت أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني"، داعيةً "المجتمع الدولي للتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية التي تشكل أساسا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن السلام لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية".

محادثة بين عبّاس وهنيّة

في السياق، تلقى رئيس عباس، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

Advertisements

وأعلن الطرفان، رفضهما للإعلان الثلاثي، مُشيرا إلى استعداده "لأي تحرك مشترك (بينهما وبين حركتيهما)"، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

ورفض هنية "جميع الإعلانات والقرارات الأحادية المعنية بطمس الحقوق الفلسطينية، وانتهاك القرارات الدولية".

من جانبه، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمين عام الجامعة العربية، بإصدار بيان يستنكر تطبيع الإمارات مع إسرائيل وإذا لم يستطع فعليه أن يقدم استقالته.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه توصل إلى اتفاق سلام رسمي بين إسرائيل والإمارات، يقضي بتطبيع كامل للعلاقات الثنائية بين الطرفين.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن مراسم توقيع اتفاق "السلام"؛ ستُجرى في البيت الأبيض.

بدورها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي إسرائيلي، رفيع المستوى، قوله، إن "مخطط الضم لم يلغَ وإنما جرى تعليقه مؤقتا لتطبيق اتفاقية السلام مع الإمارات أولا".

وأضاف أن موضوع "السيادة" (الضم) لا يزال مطروحا وملتزمون به"، علما أن الإمارات تروّج من خلال إعلانها، أنها ألغت مخطط الضم.

وأفادت هيئة البثّ الرسميّة الإسرائيليّة (كان "11")، بأن السفير الأميركي السابق بتل أبيب، دان شابيرو، قد أعلن أنه كان مشاركًا في المفاوضات، فيما ذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن الملياردير الإسرائيلي الأميركي، حاييم صبان، كان وسيطًا في الاتفاق.

وقالت القناة 12، إن رئيس الموساد، يوسي كوهين، قد زار الإمارات "في الفترة الأخيرة عدة مرات".

وزعمت الإدارة الأميركية، أن "الاتفاق يتيح للمسلمين حول العالم الراغبين بالصلاة في المسجد الأقصى السفر عبر أبوظبي إلى تل أبيب".

وصدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية و إسرائيل والإمارات، جاء فيه أن ترامب ونتنياهو وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اتفقوا في اتصال هاتفي جرى اليوم "على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".