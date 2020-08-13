شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان .. 298 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس في لبنان إلى 7711 إصابة بعد تسجيل 298 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى .92

وذكرت وزارة الصحة العامة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 92 منذ 21 فيراير الماضي.وبلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء .2496

يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تسجل ارتفاعا كبيرا منذ حوالي شهر.