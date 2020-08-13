النمسا عن اتفاق الإمارات وإسرائيل وأمريكا: يحقق الاستقرار

رحبت النمسا بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي تم بوساطة أمريكية، ويقضي بإيقاف الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأصدرت الخارجية النمساوية بيانا الخميس جاء فيه: إن" الاتفاق خطوة تاريخية نحو شرق أوسط أكثر سلماً وازدهاراً".

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وفي انتصار للقضية الفلسطينية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، الاتفاق على إيقاف خطة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الاتفاق خلاله أيضا على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودولة الإمارات.

والقدس الشرقية هي عاصمة فلسطين الأبدية، وقرار تجميد ضم الأراضي الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي بوساطة إماراتية، هو عين الصواب المنطقة، العالم بحاجة لبارقة أمل وفرصة جديدة للاستقرار الأمني ونبذ خطاب العنف والكراهية والتعايش السلمي.