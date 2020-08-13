تفاصيل الاحتجاجات المليونية ضد منشور مسىء للنبي محمد فى الهند عبر «فيس بوك».. وهاشتاج «#إلا رسول الله» يجتاح «تويتر»

شهدت مدينة بنجالورو، فى جنوب الهند، اليومين الماضيين، حالة من الغضب لدى المسلمين أدت إلى نشوب احتجاجات عنيفة اجتاحت أجزاء من المدينة منذ يوم الثلاثاء، بعد أن خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين منشورا مسيئا للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، على فيس بوك.

وقُتل ثلاث أشخاص على الأقل وجُرح نحو ستين شرطيا في أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة وآلاف الأشخاص في مدينة بنغالور بجنوب الهند، بسبب منشور على فيسبوك اعتبره المتظاهرون "مهينا" للنبي محمد، حسبما أعلنت السلطات.

وانتقل الغضب من داخل الهند إلى المحيط العربى والإسلامى بسبب الإساءة المتعمدة للنبى محمد "ص"، وتصدر هاشتاج "#إلا رسول الله" ترند "تويتر" فى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، للتضامن مع احتجاجات مسلمى الهند، والتعبير عن رفض الإساءة التى قام بها أحد أقارب الساسة المحليين بقيامه بكتابة منشور مسيئ للنبى محمد على فيس بوك.

وعبر رواد السوشيال ميديا عن تضامنهم مع احتجاجات الهند، وحبهم للرسول الكريم بالتفاعل على "تويتر"، فقال مغرد: "حبيبي يا رسول الله طبت حيا وميتا يا رسول الله فداك نفسي وأبى وأمى يا رسول الله"، ومغرد ثان: "كل من يسىء إلى الرسولﷺ مجرمٌ وسيقيِّض الله من جنده من يدمره تدميرًا ومن حيث لا يدرى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ إذا كان ذلك للمؤمنين؛ فما بالك بقدوتهم ومنقذهم ﷺ؟ فهو حبيبه وصفيه وخليله".



وقال مغرد ثالث: "بأبى أنت وأمى يا حبيبى يا رسول الله فداك نفسى وما أملك. طبت حيا وميتا ياحبيبي يارسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين #الا_رسول_الله. جعل الله كيدهم في نحرهم"، ومغرد أخير: "إلا_رسول_الله صلى عليك الله يا علم الهدى".

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الاحتجاجات العنيفة شهدت خروج الآلاف إلى الشوارع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين المنشور المسيء.

وقالت شرطة مدينة بنجالورو على تويتر في وقت سابق إن «الوضع تحت السيطرة»، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حشدا من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة واشتبك مع ضباط وأحرق عدة سيارات للشرطة.

وقال مفوض الشرطة، كمال بانت، لمراسلي التلفزيون: «قمنا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف أن عددا من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح.

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وذكرت الشرطة أنها فرضت حظر تجول في المنطقة المحيطة لتقييد حركة الناس.

من جهته قال باسافراج بوماي، وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا لقناة إخبارية محلية: «نحقق في القضية وسنستخدم لقطات كاميرات المراقبة لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال العنيفة، وسنتخذ إجراءات صارمة».

ذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".

ووفق الصحيفة، خرج آلاف إلى الشوارع في احتجاجات عنيفة ببنجالور في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء؛ للتنديد بنشر قريب لأحد الساسة المحليين المنشور المسيء.

وقالت شرطة مدينة بنجالورو عبر تويتر في وقت سابق إن "الوضع تحت السيطرة"، مضيفة أنها لجأت إلى إطلاق النار على المتظاهرين؛ لتفريقهم بعد استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

وأظهرت لقطات تليفزيونية حشدًا من المحتجين تجمع خارج مركز للشرطة واشتبك مع ضباط وأحرق عدة سيارات للشرطة.

وقال مفوض الشرطة، كمال بانت، لمراسلي التليفزيون: "قمنا بتأمين الشخص الذي نشر هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف أن عددًا من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح.

وذكرت الشرطة أنها فرضت حظر تجول في المنطقة المحيطة؛ لتقييد حركة الناس.

من جهته قال باسافراج بوماي، وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا لقناة إخبارية محلية: "نحقق في القضية وسنستخدم لقطات كاميرات المراقبة لمعرفة من يقف وراء هذه الأعمال العنيفة، وسنتخذ إجراءات صارمة".