شكرا لقرائتكم خبر عن نتانياهو : الإتفاق مع الإمارات سيسهم في تحقيق الإستقرار بالمنطقة والان مع التفاصيل

الخميس 13 أغسطس 2020 أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أهمية الإتفاق مع الإمارات، وقال أن الإتفاق سيسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة .

Advertisements وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، ان هناك دول عربية وإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام .. لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الشيخ محمد بن زايد على إقامة علاقات ثنائية .

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