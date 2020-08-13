انت الان تتابع ترامب يعتبر ان هونغ كونغ لا يمكن "ان تزدهر" في ظل سيطرة الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب علن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن هونغ كونغ "ستشهد مرحلة عصيبة جدا" كمركز مالي عالمي في ظل سيطرة الصين. وقال ترامب "لن تتمكن هونغ كونغ من الإزدهار خصوصا مع معارضة الصين لآلاف الأفراد الذين أسسوها وفي ظل سيطرة الصين". وأضاف في حديث لقناة "فوكس بيزنس نيوز" أن "أسواق هونغ كونغ ستشهد مرحلة عصيبة جدا. وستتوقف الأعمال فيها".

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