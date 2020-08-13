الجيش اليمني: إسقاط طائرة حوثية مُفخخة وتحرير مواقع شرق صنعاء

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية نهم شرق صنعاء، تزامن ذلك مع مواجهات عنيفة على امتداد جبهات نهم والجوف، تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال قائد "اللواء 55 مشاة" العميد الركن علي الحميدي - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية - إن قوات الجيش اليمني حررت مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق بمديرية نهم، شرق صنعاء، بعد

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هجوم واسع شنته على ميليشيا الحوثي، ووصل إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للميليشيا الحوثية والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان.

وأضاف البيان أن المواجهات والغارات الجوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافةً إلى تدمير عدد من عرباتها وآلياتها القتالية، موضحًا أن المواقع التي حررتها قوات الجيش خلال

الأيام الماضية في جبهة نهم، كانت الميليشيا الحوثية تستهدف منها بالصواريخ القرى والأحياء السكنية الآهلة بالسكان غرب محافظة مأرب، لافتًا إلى أن الميليشيا الحوثية في جبهة نهم تعيش انهيارات كبيرة في صفوفها على وقع ضربات جنود الجيش الذين يتمتعون بمعنويات عالية.

إلى ذلك، خاضت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، معارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، فيما استعاد الجيش الوطني عددًا من الأطقم وكميات من الأسلحة كانت بحوزة الميليشيات.