وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة رسمية إلى النمسا

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الخميس، زيارة إلى النمسا في إطار جولة في دول وسط أوروبا شملت التشيك وسلوفينيا، وتُختَتَم بعد غد في بولندا.

وقالت مصادر في الخارجية النمساوية، اليوم، إن بومبيو سيلتقى غدا الجمعة كلا من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين والمستشار سباستيان كورتس ووزير الخارجية ألكسندر شالينبرج والمدير العام

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للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التركيز في المباحثات النمساوية- الأمريكية على القضايا الثنائية؛ مثل التجارة، وأيضًا القضايا متعددة الأطراف؛ مثل التعامل مع وباء "كورونا" وأزمة المناخ ودور فيينا كمركز للحوار الدولي.

ولفتت المصادر إلى عقد بومبيو لقاءً أيضًا مع

وزير المالية غيرنوت بلوميل وممثلي الشركات النمساوية؛ لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المستدامة بين النمسا والولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق تصدير للنمسا، ومع ذلك انهارت الصادرات النمساوية خلال أزمة كورونا منذ مايو الماضي بعدما شهدت انخفاضًا بنسبة 25.5%.

ونوهت المصادر بأن مباحثات وزيري خارجية الولايات المتحدة والنمسا غدًا ستركز على توسيع "الشراكة الإستراتيجية" مع الولايات المتحدة ومعالجة بؤر التوتر الجيوسياسية الحالية، خاصة في غرب البلقان.