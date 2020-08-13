الكويت تُؤكد رفضها التدخلات التركية العسكرية في العراق

أكدت الكويت، اليوم الخميس، إدانتها أي اعتداءات خارجية، ورفضها التدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقية، انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت الرافض أي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور
وأكد وزير الخارجية الكويتي مجددا، دعم الكويت لسيادة العراق وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من إجراءاتللحفاظ على أمنه واستقراره.
وأعرب عن خالص مشاعر العزاء للشهداء العسكريين العراقيين الذين وافتهم المنية جراء الاعتداء، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين من هذا الهجوم.
ومن جانبه، أعرب وزير خارجية العراقي عن بالغ الشكر والتقدير على الموقف المبدئي للكويت، والذي يعكس طبيعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على موجبات الجيرة ورفضهما لأي عدوان خارجي.
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