اتفاق "سلام" بين إسرائيل والإمارات بوساطة أميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه توصل إلى اتفاق سلام رسمي بين إسرائيل والإمارات، يقضي بتطبيع العلاقات الثنائية بين الطرفين، ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن هذه الخطوة، في مؤتمر صحافي، يعقده في وقت لاحق، مساء اليوم.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة!".

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، عن ترامب، قوله إن "الإمارات وإسرائيل سيقيمان علاقات دبلوماسية مع تعليق إسرائيل خطة الضم لأراض في الضفة الغربية"، وذلك في محاولة لتبرير اتفاقية "السلام"، بتأجيل مخطط الضم الإسرائيلي في الضفة المحتلة، الذي تعارض أصلا مع مصالح الإدارة الأميركية في هذه المرحلة.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي، قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد: "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأميركي ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".

Advertisements

وذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة في الحكومة الإسرائيلية، أن الحديث عن "تأجيل لبدء تنفيذ مخطط الضم، وليس إلغاء للمخطط"، علما يأن نتنياهو كان قد صرح قبل أيام أن الضم لن يتم إلا بدعم أميركي، وأن المخطط لم يعد ضمن أولويات الرئيس الأميركي، ما يؤكد أن الإشارة إلى "إيقاف الضم" في هذا السياق، تأتي في إطار الترويج للاتفاق الذي قد يشكل رافعة لترامب في استحقاق تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل (الانتخابات الرئاسية)، ويخدم نتنياهو في انتخابات إسرائيلية تبدو وشيكة.

وشارك نتنياهو تغريدة الرئيس الأميركي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "يوم تاريخي"، فيما أعلن أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الشأن، في مؤتمر صحافي يعقده الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأعلن الرئيس الأميركي، في حديثه للصحافيين من البيت الأبيض، أن "الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي سيضمن تبادلا للسفارات ومزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري"، وأضاف "نتمنى من البلدان العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل". وتابع ترامب "لم نعد في حاجة للتواجد في المنطقة ولسنا في حاجة للنفط ولا نريد سوى الصداقة"، معتبرا أن "الاتفاق بين إسرائيل والإمارات يشكل كابوسا لإيران".

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "البيان المشترك للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة"، وجاء فيه: "نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام".