شكرا لقرائتكم خبر عن عمان.. تأجيل العام الدراسي الجديد إلى أول نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
قررت السلطات في عمان تأجيل بدء العام الدراسي الجديد لكافة الطلاب والطالبات إلى يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2020م، ولأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر 2020م، بما يحقق ما لا يقل عن 180 يومًا دراسيًا فعليًا، وتواءَم إجازات الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها بما يتوافق مع ذلك.
كما قررت اعتماد منهج التعليم المُدمَج لكافة المدارس، وذلك بانتظام الطلبة في بعض الحصص في مدارسهم، وتفعيل التعليم عن بُعد في حصص دراسيّة أخرى، وفق الضوابط والأسس التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.
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