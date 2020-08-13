شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. الحكم بسجن هندي في ماليزيا تسبب في تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
واعترف الرجل (57 عاما)، الذي يقيم في ماليزيا ويملك مطعما في ولاية كيدا الشمالية، بالذنب في أربعة اتهامات بخرق حجر صحي منزلي فُرض عليه لأربعة عشر يوما بعد عودته من الهند في يوليو تموز.
وذكرت الوكالة أن محكمة ألور سيتار الابتدائية قضت أيضا بتغريمه 12 ألف رينجيت (2864 دولارا أمريكيا) بعد جلسة خاصة في مستشفى كيدا حيث كان المتهم يخضع للعلاج.
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