شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. الحكم بسجن هندي في ماليزيا تسبب في تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت محكمة ماليزية، اليوم ، حكم لأول مرة بسجن رجل هندي لخمسة أشهر لخرقه أمرا بالحجر المنزلي، ما أدى لإصابة العشرات بفيروس كورونا المستجد.

واعترف الرجل (57 عاما)، الذي يقيم في ماليزيا ويملك مطعما في ولاية كيدا الشمالية، بالذنب في أربعة اتهامات بخرق حجر صحي منزلي فُرض عليه لأربعة عشر يوما بعد عودته من الهند في يوليو تموز.

وذكرت الوكالة أن محكمة ألور سيتار الابتدائية قضت أيضا بتغريمه 12 ألف رينجيت (2864 دولارا أمريكيا) بعد جلسة خاصة في مستشفى كيدا حيث كان المتهم يخضع للعلاج.