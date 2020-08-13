روسيا : سنبدأ بإنتاج لقاح "كورونا" في غضون أسبوعين والمواقف الأجنبيّة المشكّكة سببها المنافسة

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو أن اللقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته وسيبدأ إنتاجه واستخدامه في معالجة المصابين بالوباء قريبا.

وصرح موراشكو اليوم الأربعاء خلال موجز صحفي أن إنتاج أولى دفعات اللقاح الروسي الجديد سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، على أن يبدأ استخدامه فورا، مشيرا إلى أن منتجي اللقاح سيركزون على تلبية احتياجات السوق الداخلية الروسي.

وذكر الوزير أن روسيا ستعرض على شركائها الأجانب توريد لقاحها المضاد للفيروس التاجي أو إنتاجه في بلادهم، مؤكدا أن مفاوضات بهذا الشأن جارية حاليا بمشاركة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأكد الوزير أن حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا ستكون طوعية حصرا.

ولفت موراشكو إلى أن اللقاح الروسي يعتمد على أرضية علمية ملموسة وموثوق بها، وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية، مبديا قناعته بأن المواقف الأجنبية التي أعربت عن الشكوك بشأن فعالية القاح الروسي ليست حيادية.

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وتابع "الزملاء الأجانب الذين يشعرون على الأرجح بالمنافسة والتفوق التنافسي للعقار الروسي يحاولون إبداء مواقف لا أساس لها إطلاقا، حسب رأينا.. لكن اللقاح الروسي، كما أكرر مرة أخرى، هو الحل الذي يستند إلى المعارف والمعطيات السريرية المحددة".

وأصبحت روسيا أمس أول دولة في العالم سجّلت رسميا لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

وأطلقت على اللقاح الجديد تسمية "سبوتنيك V" وتم تطويره من قبل مركز "غامالاي" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

المصدر: نوفوستي + تاس