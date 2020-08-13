روسيا: من السذاجة توقع رد فعل إيجابي من بعض الجهات بخصوص اللقاح ضد كورونا

قال رئيس مركز اللقاخات “غامالي”، عضو أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر غينسبورغ، اليوم الخميس، إنه سيكون من السذاجة توقع رد فعل إيجابي استثنائي من دول أخرى، حال تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس “كورونا” المستجد.

وأضاف غينتسبورغ، في مقابلة مع قناة “روسيا – 24” ، “إذا تم من خلال اللقاح الروسي، حرمان أشخاص معينين وشركات معينة من عدة مليارات من الدولارات ما هو شكل رد الفعل الذي تريدون.. يبدو لي أن رد فعل طبيعي تماما”.

وأشار العالم الروسي، إلى أن اللقاح الروسي “آمن تماما” و”مسجل وفقا لجميع القوانين التشريعية الروسية”.

وخلص مدير مركز “غامالي”، الى أن “هذا صراع مباشر تماما من أجل الأموال بالتحديد، ولا يمكن أن تكون هناك ردة فعل أخرى، سيكون من السذاجة توقع استقبال منتج تنافسي مهم، بالتصفيق”.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، الثلاثاء الماضي، أول لقاح في العالم للوقاية من عدوى فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، الذي طوره مركز اللقاحات “غامالي” بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

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وكان وزير الصحة الروسي، قد أكد في وقت سابق، أن حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا ستكون طوعية حصرا، مشيرا إلى أن اللقاح الروسي يعتمد على أرضية علمية ملموسة وموثوق بها، وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية، مبديا قناعته بأن المواقف الأجنبية التي أعربت عن الشكوك بشأن فعالية اللقاح الروسي “ليست حيادية”.

وقال “الزملاء الأجانب الذين يشعرون على الأرجح بالمنافسة والتفوق التنافسي للعقار الروسي، يحاولون إبداء مواقف لا أساس لها من الصحة إطلاقا، حسب رأينا.. لكن اللقاح الروسي، كما أكرر مرة أخرى، هو الحل الذي يستند إلى المعارف والمعطيات السريرية المحددة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أول أمس الثلاثاء، عن توصل العلماء في المختبرات الروسية إلى إنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد، ل”يمثل أملا جديدا في نجاة البشرية”.

وأطلقت الشركة المنتجة للقاح الروسي، اسم “سبوتنيك V” على أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم، قياسا بإطلاق أول قمر صناعي روسي “سبوتنيك” عام 1957.