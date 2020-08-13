خلال يوليوز.. المغاربة شاهدوا القنوات المحلية لمدة 6 ساعات و40 دقيقية في اليوم

كشفت أرقام صادرة عن مركز “صيوميد”، اليوم الخميس، نسب مشاهدة المغاربة للتلفاز في مجمل شهر يوليوز الماضي، إذ بلغ معدل مدة المشاهدة للبيوت 06 ساعات، و40 دقيقة للبيت الواحد.

وأفاد بلاغ مركز “صيوميد”، الموكل له قياس نسب مشاهدة القنوات الوطنية، أن مشاهدة الأفراد للقنوات المحلية، بلغت، يوميا، مدة 3 ساعات و46 دقيقة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 29 يونيو الماضي، و2 غشت الجاري.

وسجلت أرقام الاقبال على القنوات الوطنية انخفاظا كبيرا مقارنة مع شهر يونيو الماضي، حيث بلغ معدل المشاهدة للبيوت آنذاك، 7 ساعات و56 دقيقة، في حين بلغ معدل المشاهدة للأشخاص 4 ساعات و52 دقيقة.

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وكشف “صيوميد” أن معدل مشاهدي القنوات المغربية في كل ثانية من اليوم، خلال الشهر الماضي، وصل إلى 000 404 2 مشاھد وفي كل ثانية من وقت الذروة يصل إلى 000 416 4 مشاھد بالغة أعمارھم 5 سنوات فما فوق.

وخلال شهر يوليوز 2020، شاهد أكثر من 29 مليون مشاهد على الأقل لحظة واحدة إحدى القنوات المغربية.

يذكر أن القنوات الوطنیة، موضوع قیاس المشاھدة ھي: الأولى، والأولى دولیة، والقناة الثانیة، والقناة الثانیة عالمیة، والریاضیة، والمغربیة، والأمازیغیة، والسادسة.