شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في حصيلة إصابات ووفيات كورونا اليومية في مصر والان مع التفاصيل

الخميس 13 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة أمس الأربعاء، نزولا من 168 إصابة و 24 وفاة أول أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و 5085 حالة وفاة.

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