شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُسجل أعلى نسبة شفاء من كورونا منذ بدايته والان مع التفاصيل

الخميس 13 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل أعلى نسبة تعاف من فيروس كورونا منذ بدايته تجاوزت 88%.

Advertisements وارتفعت حالات الشفاء بالمملكة بعد تسجيل 3124 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 260393 حالة . وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 1482 حالة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 294,519 حالة.

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