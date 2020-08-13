القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر موقع هندي من حملة يشنها المرشد الإيراني علي خامنئي عبر موقع "تويتر" بهدف إحداث انقسام ديني في نيودلهي.
ولفت موقع "تى إف آي بوست" الهندي إلى أن خامنئي دشن حسابا باللغة الهندية على موقع تويتر مؤخرا في خطوة تعزز مشاعر الاستقطاب الديني.
واعتبر الموقع، في تحليل، أن هذه الأنشطة يمكن أن تؤدي لخطر الانقسام داخل المجتمع الهندي وتعد تحذيرا لحكومة نيودلهي.
وأشار إلى أن المرشد الإيراني يريد استقطاب الهنود الشيعة عبر خطاب موجه لهم لدعم سياسات النظام إقليميا.
وأكد على أن إيران تستغل اعتناق 25 % من مسلمي الهند المذهب الشيعي، ولذا تسعى لإيجاد انقسامات دينية هناك.
ويبدو أن مساعي طهران لتأجيج الانقسام الديني في نيودلهي جاءت بعد أن خابت توقعاتها من الأخيرة في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2018، وفق التحليل ذاته.
وكانت الهند ضمن المشترين الرئيسيين للنفط الخام الإيراني قبل أن تعيد أمريكا فرض عقوباتها على طهران بسبب سياستها العدائية، حيث تخلت نيودلهي عن مشترياتها من خام إيران.
ووصف موقع " تي إف آي بوست" تغريدات خامنئي باللغة الهندية بأنها ذات طبيعة دينية "انقسامية"، وخطوة مخيبة للآمال لجذب انتباه الهند.
ونشر حساب المرشد الإيراني باللغة الهندية تغريدتين حتى الآن يحملان رسائل دينية.
ولفت الموقع إلى أن تغريدة خامنئي التي تناولت ما تعرف بواقعة "عيد الغدير" (يحتفل به الشيعة في 18 ذو الحجة)، وأنها ترتبط بكافة المسلمين في العالم من وجهة نظره (خامنئي) استفزازية وهدفها تأليب الاختلافات التاريخية والأيدولوجية بين المجتمع الإسلامي في الهند.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات هندية من "تغريدات خامنئي": تعزز الاستقطاب الديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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