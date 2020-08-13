عجمان تحتفل بتعافي وخروج آخر عامل مصاب بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

شهد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث احتفالية خروج آخر عامل مصاب بفيروس كورونا من آخر مبنى لعزل العمال في إمارة عجمان، بحضور حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، و عبدالله إبراهيم أبو الشوارب مدير مركز الطوارئ والازمات والكوارث بعجمان، والمقدم محمد مبارك الغفلي رئيس مركز شرطة الجرف الشامل، و شمس الدين بن محيي الدين المستشار الرئيسي لمركز كيرلا الثقافي الإسلامي (KMCC)، وحضور أعضاء من الهلال الأحمر وهيئة الاعمال الخيرية .



واحتفل قائد عام شرطة عجمان مع الحضور بخروج العامل ومغادرته المبنى المخصص لعزل العمال في منطقة الصناعية بعجمان، وتسلم العامل المتعافي بطاقة التهنئة وباقة الورد والحلوى، وسط أجواء من الفرحة الغامرة بحضور ضباط وأفراد من شرطة عجمان، والطاقم الطبي والأطباء والممرضين ومتطوعي مركز KMCC، الذي اعتنى بالمصابين من كيرلا في الدولة.

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وعبر اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي عن سعادته الغامرة بهذه اللحظة المشرفة المكللة بالفخر بالإنجاز الذي وصلت له إمارة عجمان بمغادرة آخر عامل مصاب بفيروس كورونا من آخر مبنى عزل للعمال المصابين في الإمارة وإغلاقه بالكامل، مشيداً بجهود الشرطة وجهود خط الدفاع الأول من القطاع الطبي في متابعة ومعالجة المصابين، والمتطوعين من مركز KMCC على التنسيق والمتابعة طوال فترة أربعة أشهر.

من جانبه أثنى حمد تريم الشامسي على جهود الطواقم الطبية طوال فترة جائحة كورونا، وبالجهود المتميزة التي بذلتها شرطة عجمان التعاون الأمثل في متابعة المصابين وتأمين مواقع مباني العزل، والتي أثمرت بانخفاض وتيرة الإصابات وارتفاع نسبة حالات الشفاء وصولاً إلى خروج آخر مصاب من العمال من مبنى العزل.

وتقدم آخر عامل متعافي من الإصابة بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان ومنطقة عجمان الطبية والطاقم الطبي العامل في مبنى العزل، وجمعية KMCC وعيادة مترو على الاهتمام وحسن الرعاية المقدمة طوال فترة تواجه في المركز، والتي تكللت بخروجه سالماً معافى من العزل.