الوجه الآخر لـ «علاء مبارك» .. كشف أحدث «سلاح إستطلاع قطري» وإستعان بـ «عادل إمام» لإستكمال المهمة

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تغريدة مرفقة بصورة ساخرة تتهكم على الجيش القطري ، ليكشف علاء مبارك عن الوجه الآخر له والمحب للكوميديا الساخرة .

وكانت التغريدة قد كتب عليها تعليق ساخر جاء فيه: "سلاح الاستطلاع القطري يرصد الحدود".

وكتب مبارك معلقا على الصورة" ياريت حضرتك توضح لنا مين فيهم الي بيستطلع !!

يخرب عقلك ده انت مسخرة

واستكمالاً لمهمة السخرية من "قطر" ، وفي في إشارة غير مباشرة للشخصية القطرية، وصف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، تغريدات مسؤول خليجي سابق لم يذكر اسمه أنها «آخر مسخرة». وكتب علاء مبارك عبر حسابه في تويتر: «تغريدات آخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين، ويقول إن تغريداته هي ليست خوفاً على المملكة العربية السعودية فقط، ولكن على المنطقة كلها..»

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وأضاف علاء مبارك: «والمضحك أنه يقول إن كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لأن البعض قد يقول إنه ربما يتحدث بشماتة وهذا ليس من طبعه !لا والله».

عادل إمام

وأرفق علاء مبارك مع التغريدة مقطع فيديو من مسرحية مثل فيها عدد من أعلام الفن والسينما في مصر يتقدمهم الممثل عادل إمام ، لتكتمل المهمة الساخرة بضحكات الزعيم عادل إمام.