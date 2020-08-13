اخبار العالم

الفنانة ثريا جبران تمر من أزمة صحية

0 نشر
محمد بوملي 0 تبليغ

Advertisements

تمر الممثلة ثريا جبران، من وعكة صحية، نقلت على إثرها إلى إحدى المصحات في الدارالبيضاء، حسب ما أعلنته شقيقتها.

وشاركت حياة جبران، شقيقة الفنانة ثريا جبران، أمس الأربعاء، منشورا، تقاسمته على أنستغرام، أكدت فيه سوء الوضع الصحي للفنانة القديرة.

وقالت حياة جبران: “اليوم تمر السيدة ثريا جبران بأزمة صحية ولا اعتراض على ابتلاء الله سبحانه”.

Advertisements

وأكدت المتحدثة نفسها تدخل الملك على خط مرض ثريا جبران، وقالت: “شكراً صاحب الجلالة على رعايتك المولوية الكريمة شكراً لكل الأطباء، الذين يباشرون علاجها”.

وأضافت حياة جبران: “عرفناها قوية صامدة، واليوم هي تقاوم بكل إيمان شجاعة، وعزيمة المرض. لا تبخلوا بالدعاء لها، ونطلب من الله عز وجل أن يخفف آلامها، ويقويها لتتخطى محنتها”.

وغابت الفنانة ثريا جبران عن الساحة الفنية منذ مدة طويلة، واقتصر ظهورها في بعض المناسبات الفنية، كضيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة ثريا جبران تمر من أزمة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا