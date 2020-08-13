الفنانة ثريا جبران تمر من أزمة صحية

تمر الممثلة ثريا جبران، من وعكة صحية، نقلت على إثرها إلى إحدى المصحات في الدارالبيضاء، حسب ما أعلنته شقيقتها.

وشاركت حياة جبران، شقيقة الفنانة ثريا جبران، أمس الأربعاء، منشورا، تقاسمته على أنستغرام، أكدت فيه سوء الوضع الصحي للفنانة القديرة.

وقالت حياة جبران: “اليوم تمر السيدة ثريا جبران بأزمة صحية ولا اعتراض على ابتلاء الله سبحانه”.

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وأكدت المتحدثة نفسها تدخل الملك على خط مرض ثريا جبران، وقالت: “شكراً صاحب الجلالة على رعايتك المولوية الكريمة شكراً لكل الأطباء، الذين يباشرون علاجها”.

وأضافت حياة جبران: “عرفناها قوية صامدة، واليوم هي تقاوم بكل إيمان شجاعة، وعزيمة المرض. لا تبخلوا بالدعاء لها، ونطلب من الله عز وجل أن يخفف آلامها، ويقويها لتتخطى محنتها”.

وغابت الفنانة ثريا جبران عن الساحة الفنية منذ مدة طويلة، واقتصر ظهورها في بعض المناسبات الفنية، كضيفة.