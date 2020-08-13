بعد مرسي.. القيادي الإخواني عصام العريان يتوفى داخل محبسه بسجن العقرب

توفى القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين المصرية، عصام العريان، الخميس، داخل محبسه بسجن العقرب عن عمر ناهز 66 عاما.

وقال محامي العريان لـ”بي بي سي”، إن السلطات أبلغته أن الوفاة طبيعية، موضحا أنه وأسرة العريان لم يزورانه منذ نحو ستة أشهر، بعدما عطلت السلطات الزيارات للسجون كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

وتولى العريان العديد من المناصب القيادية في الجماعة قبل أن يتم اعتقاله بعد الانقلاب العسكري.

وحكم على العريان بعدة أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما) في السنوات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، من بينها قضية اقتحام الحدود الشرقية وأحداث قليوب وقضية أحداث البحر الأعظم.