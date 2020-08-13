أشخاص دخلوا موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بفضل أفواههم- صور

شرعت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عبر موقعها باللغة العربية في نشر سلسلة من الأرقام القياسية المسجلة لديها، منها سلسلة نشرت، أخيرا، لها علاقة بفم الإنسان.

ونشرت موسوعة غينيس، جردا للأرقام القياسية المتعلقة بأكبر فم، وأكبر فجوة فم، وأطول لسان لدى الجنسين.

أكبر فجوة فم

ويعود الرقم القياسي لأكبر فجوة فم إلى الأمريكي فيليب أنجوس، الذي يبلغ حجم فمه عند فتحه كلياً 9.52 سم، وهو لا يعلم ما سبب كبر فمه، علما أن والديه يمتلكان فما بحجم طبيعي.

أكبر فم (غير ممدود)

يمتلك فرانسيسكو دومينغو جواكيم موهبة مميزة، حيث يستطيع فتح فمه بشكل هائل محققاً بذلك رقماً قياسياً لأكبر فم (غير ممدود) ويبلغ 17 سم، ويستطيع إدخال علبة مشروبات غازية معدنية في فمه بكل سهولة.

أطول لسان لأنثى

تحظى شانيل بالرقم القياسي لأطول لسان (لأنثى) في العالم حيث يعادل طول لسانها 9.75 سم.

أطول لسان لرجل

عادل طوله 10.1 سم، ويعود إلى نيك ستويبرل، يقول عنه إنه أمر وراثي بعائلته، حيث إن شقيقه يملك لسانا طويلا، أيضا.

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