الصحة الفلسطينية: 432 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزيرة الصحة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، مي الكيلة، اليوم، الخميس، عن تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1022 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان صحافي صدر عن الكيلة وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لطفل (8 أعوام) من بلدة إذنا في محافظة الخليل، وقد أعلن عنها مساء أمس، فيما تم إجراء 2519 فحصًا مخبريًا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات.

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وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل 107 إصابات؛ محافظة نابلس 19 إصابة؛ محافظة بيت لحم 47 إصابة؛ محافظة قلقيلية 17 إصابة؛ محافظة رام الله والبيرة 47 إصابة؛ محافظة أريحا والأغوار 26 إصابة؛ محافظة سلفيت إصابة واحدة؛ محافظة طوباس إصابة واحدة؛ محافظة طولكرم إصابة واحدة، محافظة القدس 149 إصابة، و24 إصابة في ضواحي القدس.

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (2)، محافظة أريحا (30)، مدينة سلفيت (9)، محافظة الخليل (445)، محافظة نابلس (16)، محافظة جنين (16)، محافظة القدس (504)، و299 في ضواحي القدس.

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 61%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.4% وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين. وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت إلى وجود 22 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.