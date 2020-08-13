القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت وزارة الصحة معطيات فيروس كورونا في المجتمع العربي، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الخميس، إذ جرى تشخيص العديد من الحالات المصابة بالفيروس في مختلف البلدات العربية.
وفي ما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، الخميس، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:
الطيبة: المصابون 270
قلنسوة: المصابون 194
الناصرة: المصابون 305
يركا: المصابون 268
أم الفحم: المصابون 153
باقة الغربية: المصابون 125
رهط: المصابون 143
الطيرة: المصابون 108
كفر قاسم: المصابون 111
كفر مندا: المصابون 97
عين ماهل: المصابون 80
يافة الناصرة: المصابون 86
كفر قرع: المصابون 52
دبورية: المصابون 52
دير الأسد: المصابون 66
إكسال: المصابون 53
زيمر: المصابون 45
جت: المصابون 53
شفاعمرو: المصابون 57
سخنين: المصابون 84
الفريديس: المصابون 36
طلعة عارة: المصابون 43
عرعرة: المصابون 42
جلجولية: المصابون 25
طمرة: المصابون 23
كفر كنا: المصابون 41
نحف: المصابون 33
بسمة عارة: المصابون 27
الرينة: المصابون 36
عرابة: المصابون 23
حرفيش: المصابون 49
عرعرة النقب: المصابون 22
جسر الزرقاء: المصابون 16
جديدة المكر: المصابون 31
بيت جن: المصابون 23
طرعان: المصابون 17
أبو سنان: المصابون 23
المغار: المصابون 26
كسيفة: المصابون 23
الزرازير: المصابون 18
دير حنا: المصابون 17
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في المجتمع العربي: 305 في الناصرة، 270 بالطيبة، 268 بيركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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