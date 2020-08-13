شكرا لقرائتكم خبر عن 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن إجرائها 68,964 فحصًا جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 63,489 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 179 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57,372.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.