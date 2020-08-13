نيمار يعادل رقماً قياسياً لميسي

جاء ذلك خلال مباراة الأمس التي جمعت بين باريس سان جيرمان وأتلانتا في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب "النور" بمدينة "لشبونة" البرتغالية.

تألق نيمار خلال المباراة وساهم في فوز فريقه القاتل بالدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف على أتلانتا وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي في انتظار الفائز بين أتلتيكو مدريد ولايبزيج.



ولكن البرازيلي خلال المباراة نجح في معادلة رقم قياسي لميسي كأكثر لاعب قام بعدد من المراوغات في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

ونجح نيمار في القيام بـ16 مراوغة في مباراة الأمس أمام أتلانتا مثلما فعل ميسي في مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد في أبريل 2008.

هذا العدد من المراوغات كان قد حققه أيضاً ظهير أيمن نادي إنتر ميلان الأسبق، خافيير زانيتي، أمام دينامو كييف في عام 2003.