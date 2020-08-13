كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تبدأ التجارب السريرية للقاح الروسي في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط الفلبين لبدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا الروسي في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لوكالة الأنباء الفلبينية الحكومية (PNA).

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، الموافقة على لقاح طوره معهد ابحاث الجمالية في موسكو، واصفا إياه بأنه "الأول من نوعه في العالم".

قال المتحدث الرئاسي هاري روك في إفادة إعلامية، إن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ستجرى في الفلبين في الفترة من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021 - في نفس الوقت الذي تُعقد فيه في روسيا.

وقال روك إن التجارب ستعقد بعد أن تجري لجنة خبراء اللقاحات مراجعة لنتائج التجارب السريرية للمرحلتين الأولى والثانية في سبتمبر. وأضاف أنه في حالة تحرك العملية كما هو مقرر، يمكن تطعيم الرئيس رودريغو دوتيرتي بحلول الأول من مايو 2021.

كما أفادت السلطة الفلبينية أن الرئيس رودريغو دوتيرتي قبل عرض روسيا بتزويد الفلبين بلقاحات بمجرد بدء الإنتاج الضخم. وفي خطاب عام بمدينة دافاو، قال دوتيرتي إنه "سعيد للغاية" لأن روسيا ستوفر اللقاحات مجانًا.

تطوع دوتيرتي ليكون أول شخص يتم حقنه باللقاح الروسي. وقال في مقال نشرته السلطة الفلسطينية يوم الاثنين "سأوافق على حقني. سأكون أول من يخوض التجربة. لا بأس بذلك."

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حتى يوم الأربعاء، بلغ العدد الإجمالي لحالات Covid-19 المؤكدة في الفلبين 143،749 مع 2404 حالة وفاة، وفقًا لبيانات من الحكومة الفلبينية.

ومن جانب اخر، أبلغت هونج كونج عن 69 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، اليوم الخميس، تم نقل 65 منها محليا. كما تم استيراد أربع من الحالات، وفقًا لمسؤولين في الإحاطة الصحية اليومية بالمدينة.

ومن بين الإصابات المحلية، هناك 33 حالة لا يمكن تعقبها و32 حالة مرتبطة بإصابات سابقة.

من بين المجموعة الأخيرة، هناك 27 حالة مرتبطة بتجمع العائلة والأصدقاء، حسبما قال الدكتور تشوانغ شوك كوان من فرع الأمراض المعدية بوزارة الصحة.

لم يفصل مسؤول الصحة الحالات الخمس المتبقية، لكنه أشار إلى أن حالتين مرتبطتين بمجموعة مساعدة منزلية وواحدة مرتبطة بحالات سابقة في محطة حاويات كواي تشونغ بالمدينة. وتوفي شخص آخر ليرتفع عدد القتلى في المدينة إلى 65.

كافح مسؤولو هونج كونج لاحتواء موجة ثالثة من الفيروس في الأسابيع الأخيرة. يبلغ العدد الإجمالي للحالات في المدينة 4312 حالة.

