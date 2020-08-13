الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا لـ639 و1,609 إصابات جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 639، وسُجل يوم أمس، الأربعاء، 1609 إصابات جديدة بالفيروس، إثرا إجراء 24,968 فحصا، بحسب المعطيات الواردة عن وزارة الصحية الإسرائيلية، صباح اليوم، الخميس.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإنه أصيب بالفيروس منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد خلال آذار/ مارس الماضي، 88,554 شخصا، وتماثل 64,664 منهم للشفاء، بينما وصل عدد الإصابات النشطة إلى 23,251.

وارتفع عدد الإصابات الخطرة إلى 371، بينهم 112 مرضى يخضعون للتنفس الاصطناعي، بارتفاع وصل إلى حالتين عن الحصيلة الرسمية الأخيرة. ويرقد في المستشفيات حاليا 762 مريضًا بينهم 155 مريضا في حالة متوسطة.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، على تمديد فترة العمل بأنظمة الطوارئ المتعلقة بالغرامات المترتبة على مخالفة التعليمات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا.

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وتشمل الأنظمة فرض غرامات مالية بقيمة 500 شيكل على كل مواطن لا يلتزم بوضع كمامة على الفم والأنف في الأماكن العامة، و5000 شيكل لكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي و3000 شيكل على وجوب التبليغ عن مكان الحجر الصحي.

وذكرت الشرطة في بيان مشترك مع وزارة الصحة أنه "للأسف الشديد نشهد في الآونة الأخيرة حالة من اللامبالاة خصوصا خلال فترة عيد الأضحى المبارك وحفلات الزفاف التي نشهدها مؤخرا بالرغم من كل التحذيرات وأنشطة التوعية والإرشاد التي قمنا بها في الشرطة".

وأضاف البيان أن "خطر جائحة كورونا ما زال قائما ويشكل خطرا جسيما على كافة أبناء المجتمع العربي، ويجب التنويه إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وأفراد الشرطة. هذه التعليمات تنقذ حياة الناس"، مشيرًا إلى ضرورة "الالتزام بوضع الكمامة الطبية، والمحافظة على مسافة مترين بين الشخص والآخر، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالنظافة الشخصية وغسل اليدين".

ونقل البيان عن المتحدث باسم الشرطة قوله إن "كل من تسوّل له نفسه أن يشكل خطرا على سلامة أقاربه أو جيرانه أو أهل بلده وذويه، سنشرع بتطبيق القانون بشكل حازم وصارم وفرض مخالفات على مخالفي قوانين الطوارئ والتعليمات لكي نضمن أمن وسلامة المواطنين في نهاية المطاف".