ريو دي جانيرو تعيد فتح مقاصد سياحية رئيسية في ظل إجراءات للسلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):
ذكر تقرير إخباري الأربعاء أن مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ستعيد فتح مناطق الجذب السياحي الرئيسية، مثل جبل سوجارلوف وجبل كوركوفادو مع تمثال المسيح الشهير.
وأفادت بوابة "جي 1" الإخبارية بأنه من المقرر أن تتم إعادة فتح تلك المقاصد السياحية بنسبة 50% من طاقتها بدءا من بعد غد السبت.
وسيتعين على الزائرين ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي مع تطهير الأيدي.
وتم بالفعل السماح لبعض مناطق الجذب السياحي في المدينة بفتح أبوابها في يوليو. وتم السماح بالسباحة وبالحمامات الشمسية والرياضات الشاطئية بقدر محدود.
وسجلت البلاد أكثر من 3.1 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 103 آلاف وفاة، لتأتي في المركزي الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.
وفي مدينة ريو دي جانيرو ، تم تأكيد أكثر من 76 ألف إصابة وأكثر من 8600 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء.
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