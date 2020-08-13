قصف إسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس موقعا عسكريا خلف شمال غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
وذكر موقع "أمد" الإعلامي أن "طائرات الاحتلال استهدفت موقعا عسكريا في محيط أبراج المقوسي شمال غرب مدينة غزة بصاروخي استطلاع، وصاروخ واحد من الطيران الحربي".
وأضاف الموقع أن ألسنة الدخان تصاعدت من المكان المستهدف.
وأشار كذلك إلى استهداف الطائرات الإسرائيلية موقعا عسكريا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
إلا انه لم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات.
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