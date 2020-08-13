واشنطن: قوات إيرانية استولت على سفينة في المياه الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الأربعاء/الخميس، أن قوات إيرانية تضم سفينتين ومروحية إيرانية "سي كينج" استولت على سفينة في المياه الدولية واعتلتها.

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية مرفقة بمقطع فيديو، دون ذكر مزيد من التفاصيل.