الجبير وغريفيث يبحثان المستجدات على الساحة اليمنية

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم (الأربعاء)، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير لغريفيث بمقر وزارة الخارجية السعودية، واستعرض الجانبان أيضاً جهود المملكة في دعم عملية السلام باليمن

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