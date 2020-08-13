إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد في البحر قبالة قطاع غزة إلى 8 أميال، ضمن سلسلة إجراءات عقابية بذريعة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.



وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، الأربعاء، إن وزير الدفاع بيني غانتس، أمر بتقليص مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال، فوريا وحتى إشعار آخر.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي؛ فإن القرار جاء ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية: أن حوالي 5 آلاف دونم، احترقت الأربعاء بعدة مناطق بغلاف غزة، بفعل سقوط بالونات مفخخة وحارقة أطلقت من القطاع.

Advertisements

من جهته، أكد زكريا بكر، مـسؤول لجان الصيادين في غزة، أن زوارق بحرية الاحتلال لاحقت مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة غزة، وطلبت منهم الانسحاب للمسافة المحددة.

وقال: إن بحرية الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، الذين اضطروا للخروج من البحر.

ومنذ عدة أيام استأنفت الفصائل بغزة إطلاق بالونات محملة بشعل حارقة كرسالة للمطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات التهدئة المتعلقة بتخفيف حصار القطاع.



وأغلقت إسرائيل معبر كرم ابوسالم صباح الثلاثاء، بذات الذريعة، وأعلنت منع إدخال مواد البناء.