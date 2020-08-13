استمرار فرز الأصوات لانتخابات "الشيوخ" بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمصر، الخميس، عمليات فرز أصوات الناخبين في الاقتراعات التي جرت على مدار يومين.



ومساء الأربعاء، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى البلاد في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش) مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي، وبدء عمليات الفرز داخل اللجان.

وشهد اليوم الثانى من الاقتراع داخل مصر هدوءا ولم يتم رصد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، حيث عقب انتهاء التصويت بدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.

وعقب الانتهاء من الفرز، سيتم إرسال الحصر العددي من كل لجنة فرعية إلى اللجنة العامة بالتابعة لها بالمحافظة لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها نتيجة الجولة الأولى يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس/ آب الجاري.

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كانت الانتخابات داخل مصر بدأت الثلاثاء، فيما أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وتأتي انتخابات مجلس الشيوخ بعد الموافقة على تأسيسه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية الأخيرة في أبريل/نيسان 2019، وقد حدد له القانون عددا من الاختصاصات والمهام.

ويبلغ عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، ويحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، نحو 63 مليون ناخب، موزعين على 14 ألفا و92 لجنة فرعية على مستوى مصر ، تعمل تحت إشراف 27 لجنة عامة.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد للانتخاب بالنظام الفردي، و100 مقعد للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، إضافة إلى 100 مقعد بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.