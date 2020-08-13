كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق الإعلامية اللبنانية كارين سلامة على رسالتها القاسية لحكام لبنان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الإعلامية اللبنانية، كارين سلامة، صاحبة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي علقت فيه على تفجير مرفأ بيروت وانتقادها للنظام الحاكم والطبقة السياسية إن رسالتها للبنانين والعالم كانت ارتجالية وخرجت من القلب ووصلت للقلب مباشرة.

وأضافت كارين في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "مكنتش محضرة تعليق وكانت الكلمة من صميم القلب، ونتيجة طبيعية لما حدث في بيروت من إبادة لشعب بأكلمه".

وتابعت الإعلامية اللبنانية "كنت قريبة من موقع الانفجار أنا وبنتي، وربنا كتبلي عمر جديد، إدارة القناة التي اعمل بها لم توجه اللوم لي بل دعموني في انتقادي لنخبة السياسيين في لبنان".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

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وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتي ذلك في ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله.